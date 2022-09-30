延續減輕課業、減輕惡補「雙減政策」，大陸教育部網站9月30日通報，日前公布2022-2025學年面向中小學生的大陸全國性競賽活動，共有「全國青少年人工智慧創新挑戰賽」等44項競賽進入名單。除了可抵制名單外活動外，也規定競賽及競賽產生的結果，不得作為中小學招生入學的依據、和高考（大學聯考）加分專案。

今年3月，教育部、中央編辦、民政部和市場監管總局等四部門聯合對2018年印發的《關於面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）進行了修訂，調整優化了競賽評審認定流程，細化了競賽組織要求，將在境內舉辦的國際性競賽同步納入規範管理，使競賽活動管理更加規範化、常態化、有效化。

此次公布的名單是《管理辦法》修訂後的首個名單，也是競賽評審周期由一年調整為三年後的首次發布。

入圍名單是按照《管理辦法》要求，由主辦單位自主申報，經教育部組織專家進行評審、公示和覆核等程式後最終確定。入圍競賽的舉辦時間原則上為2022年9月至2025年8月，在此期間每學年舉辦不得超過1次，累計不超過3次。競賽以及競賽產生的結果不得作為中小學招生入學的依據和高考加分專案。

大陸教育部要求，各地要按照《管理辦法》，會同事業單位登記管理、民政、市場監管等部門進一步規範競賽管理工作，加大對競賽管理政策及競賽名單的宣傳，指導名單內的競賽提升辦賽品質，確保公益屬性。同時，引導學生和家長自覺抵制名單外違規舉辦的競賽，對有關線索積極投訴舉報，切實減輕學生過重課外負擔。

據指出，《名單》主要背景是自2018年大陸教育部制定印發試行辦法以來，已連續四年開展面向中小學生的全國性競賽活動評審，並公布競賽活動名單。今年3月，為實際需要，會同大陸中央編辦、民政部、市場監管總局完善《試行辦法》，四部門聯合印發修訂後的《面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法》（《管理辦法》）。於今年5月啟動2022—2025學年面向中小學生的全國性競賽活動評審工作，經主辦單位自主申報、專家評審、公示和覆核等程序，最終確定《名單》公開發布。

此次評審主要遵循原則：一是堅持正確導向。二是強化底線要求，不得舉辦學齡前兒童競賽、不舉辦義務教育階段學科類競賽、嚴控高中階段學科類競賽數量。三是注重競賽品質，新增勞動技能、文化遺產等綜合素質類型競賽。

《名單》不得作為中小學招生入學的依據和高考加分專案是因，面向中小學生的競賽，是以立德樹人為目的，不應與招生入學存在任何關聯。