瞄準遊戲市場，友訊(2332)宣布，正式推出與Meta獨家合作打造的DWA-F18虛擬實境投射橋接器，只要透過DWA-F18連接電腦/筆電與Meta Quest 2頭戴式裝置，即可不受空間侷限，享受無線、零干擾的高效能VR遊戲與App體驗。

友訊執行長張家瑞分享，透過電腦或筆電連結Meta Quest 2，可為玩家提供更高的效能與更細緻的畫質，讓PC VR體驗臻於完美。目前消費者多經由家用無線路由器或電競路由器來連接Meta Quest與電腦。然而，家用無線路由器的信號強度常因設備數量較多、擺放位置等緣故，影響視訊串流品質；電競路由器則未針對Meta Quest 2頭戴式裝置進行優化，因此效能無法最佳化，且設備成本比一般家用路由器高，配置時也較花功夫。

專為玩家設計的DWA-F18虛擬實境投射橋接器，透過尖端韌體內含最新的Wi-Fi 6技術，搭配Meta獨家低延遲虛擬實境功能，與Meta Quest 2直接建立低延遲、更有效率的無線連接，配合使用者的電腦或筆電，可解決現有瓶頸，打造流暢的沉浸式體驗。此外，DWA-F18外型輕巧、容易安裝，少了連接線的限制、多了最嚴密的無線安全標準WPA3，能讓使用者更安全、自在地暢遊元宇宙。

張家瑞表示，繼今年7月加入「元宇宙標準論壇（Metaverse Standard Forum）」以來，友訊即以成為元宇宙先行者為目標，持續研發對消費者最友善、最具成本效益的解決方案。此次獲Meta獨家合作，代表友訊科技不僅思維創新，更是能兼具技術、安全與品質的最佳合作夥伴。看好元宇宙將掀起的科技浪潮，友訊將持續發展相關設備與服務，優化消費者的沉浸式體驗。