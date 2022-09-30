台中市梧棲區農會歡慶100周年，一系列活動於30日啟動。（陳淑娥攝）

梧棲區農會總幹事王秝毅表示，農會秉持「以農為根、以民為本、農民是根本」，朝向更幸福目標邁進。（陳淑娥攝）

梧棲區農會100周年慶系列活動今起熱鬧登場，一連串動態與靜態策展持續至10月31日止。（陳淑娥攝）

梧棲區農會100周年慶系列活動今起熱鬧登場，一連串動態與靜態策展持續至10月31日止。（陳淑娥攝）

梧棲區農會100周年慶系列活動今起熱鬧登場，一連串動態與靜態策展持續至10月31日止。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區農會歡慶100周年，一系列活動於30日啟動，會中同步發表「嚮海」3款海鮮醬伴手新品，由總幹事王秝毅分享海鮮醬入菜小撇步。同時，農會將大方送出100輛自行車，歡迎民眾即日起來看展、掃QRcode闖關，就能抽大獎。

梧棲農會100年慶典將於10月22日盛大登場，系列活動今日起跑，包括前台中縣長黃仲生、立委楊瓊瓔、市議員顏莉敏、市議員王立任、楊典忠、台中市農會總幹事林育葦等均出席同歡。

梧棲區農會總幹事王秝毅表示，農會秉持「以農為根、以民為本、農民是根本」，精益求精，不斷帶領梧農逆風前行，並朝更幸福目標邁進。此外，今年為鼓勵民眾共同前來農會逛展、掃QR Code參與闖關遊戲，特別籌備100台自行車做為抽獎好禮，歡迎民眾一同來逛逛，進一步了解過往歷史及古早農民生活。

100周年慶系列活動今起熱鬧登場，一連串動態與靜態策展將持續至10月31日止，包括穀倉內外辦理的三大展區活動：展區一《鰲港憶．耕．織 農事體驗特展》、展區二《100週年時光迴廊特展》，以及將揭牌的梧棲綠照站內辦理的展區三《四健心．故鄉情鰲港杯書法寫生美展》等。

內容以摸春牛、拔好彩頭、猜句謎的互動式策展、掃QR code闖關答題抽自行車大獎，以及古早農機具特展區、農會產品研發介紹及展示區，此區特別以農民曆中24節氣為策展主題。

此外，民眾還能透過參覽《梧棲農會100週年時光迴廊特展》一窺梧農走過100年美好時光，包含地方文化復甦與傳承篇、社會關懷篇、產業推廣篇、人才培育篇、地方農食感、紀念性人物篇、梧棲百年紀事等7大主題，讓大家看見農會深耕在地、薪火相傳的努力及用心。

除了辦理靜態策展外，產業文化綜合大樓也將舉行兩場聲勢浩大、生動萬分的百週年系列動態展示，活動如下：9月30日晚間7點《鰲港思情感恩音樂會》、10月14日晚間7點則有《王英峻布袋戲 懷舊童樂會》，活動一場接一場，精彩連連。

梧棲區農會指出，百周年慶主典當日，將延續往年受在地鄉親歡迎的健走活動，10月22日主典日清晨7點鳴槍起走，帶領大家漫步梧棲田間小徑，領略地方風情，。此外，當日將結合農會社服車捐贈儀式、三種新研發海鮮醬料「嚮海禮盒」新品發表走秀，現場更有「拾穗知味 米食品嘗活動」、多達50攤「梧農市集」，活動精彩可期。