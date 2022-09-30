今年只剩下3個月就結束，盲眼龍婆針對2022年的6大預言中，只剩下2個尚未成真，分別是虛擬世界吞滅現實以及外星人攻擊地球，其餘像是天災爆發、水資源短缺、西伯利亞出現致命病毒、印度糧食危機等都已命中，引起網友討論，有人擔憂直呼希望接下來一切平安，但也有人對比龍婆的預言說，有很多沒命中，怪力亂神不值得信。

盲眼龍婆（Baba Vanga）生前曾預言2022年的時候會發生6件大事，分別是出現地震或海嘯等天災、水資源短缺、西伯利亞爆發新型致命病毒、印度糧食危機、虛擬世界吞滅現實以及外星人攻擊地球。

今年許多國家都發生天災，澳洲今年3月暴雨引發洪水淹沒各地；巴基斯坦發生大洪水釀1500人死亡；台灣9月17日、18日發生規模6.4與6.8的大地震；墨西哥9月19日發生規模7.6強震；颶風襲擊波多黎各，導致全島斷電，暴漲的河水更是直接沖走鐵橋。

水資源短缺的部分，歐洲今年遇上500年來最嚴重乾旱，德國境內萊茵河流域水位降至新低，船幾乎無法行駛；西班牙境內野火狂燒；法國也面臨嚴重缺水的溫體，著名的奶酪也因此出現停產危機；英國的泰晤士河的源頭也乾到可以直接在上面行走。除此之外，近日又有科學家在北極發現了巨型病毒。

身為糧食生產大國的印度，今年也因為旱災與天氣太熱的緣故，導致小麥的生產量下滑，且因為俄烏戰爭尚未平息，全球出現糧食危機，印度很擔心持續出口糧食，恐會導致國內出現糧食短缺的問題。

2022年剩下3個月就要結束了，而盲眼龍婆的6個預言中已有4個成真，引起網友熱烈討論，有人擔憂直呼「希望剩下3個月能平安」、「真的是全球危機」。但也有人痛批一切根本都是巧合，她沒預言中的事情也很多，這種怪力亂神的東西還是看看就好。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。