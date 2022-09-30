民調領先就被打？民進黨出資印製周刊抹黑稱「民眾有知的權利」 高虹安怒批：黨政操控媒體一條龍打壓 @中時新聞網 ​

針對民眾黨將提告民進黨投遞週刊內容文宣，民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，高虹安被媒體爆出寄生資策會，使用公差出國、挪用多人研究成果去成就自己的學位，又被抓到2次修改論文，相關爭議高虹安從來沒有說明清楚，甚至企圖以訴訟讓媒體噤聲，新竹市民有知的權利。

陳建名表示，這次發放的文宣印刷品內容皆取得週刊媒體的授權使用，其內容圖文無任何變造，封底也署名民進黨新竹市黨部，撰寫的內容都經過專業的記者查證，其論文以及資策會的資料都屬公開資訊任何人都能進行調閱，何況當年資策會以「科技專案補助計畫」申請國家經費，甚至高虹安赴美取得學位的差旅費，都是由政府部門出資，這些都是人民辛苦的納稅錢，高虹安有這個責任對外說明清楚。

陳建名強調，民眾黨對此宣傳品揚言提出告訴，也顯露出民眾黨是曲解法律、甚至知法犯法的慣犯，今早民眾黨高虹安競選總部才被舉報路霸佔用停車格，同時在議會也被議員檢舉在將軍村不能有政治活動的場地舉辦造勢活動，有吃公家機關豆腐之嫌，同時表演團體還有拿中央補助的嫌疑，民眾黨就是寄生國家，只想選舉的一群利益結合體。

陳建名指出，此次是將媒體刊登的內容原封不動，不做任何變造去復印，同時寄發，根本不符合《選罷法》第104條所提到，「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者…」的相關要件。

民眾黨大動作要到警局提告，只是顯露其做賊心虛，不敢讓民眾知道事實真相的意圖，誠摯呼籲高虹安，誠實面對社會大眾的質疑，至少是作為政治人物的道德最低底線。