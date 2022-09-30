怒了！遭爆發紅包涉賄選「檢調要查」 張善政轟「卑鄙」：蔡英文現在就來抓我 敢不敢

國民黨桃園市長參選人張善政被某媒體報導涉嫌賄選，張善政今(30日)怒回應，「獎金、獎品都不是我提供的，活動也不是我辦的」，質疑特定媒體、檢調只追殺張善政？更怒嗆「蔡英文你現在就來抓我敢不敢」。此話一出，引爆網友熱議，有不少人說「抹黑就提告，多解釋無益」、「多說無益 面對這種爛政黨 只有打敗+消滅牠們，別無他法，加油」。

張善政接受媒體聯訪時嚴正聲明，「今天有媒體用頭版頭條方式說我在某一個場合送紅包給當時台下參與的民眾，要特別特別聲明，第一，這個活動不是我所主辦，第二，這個獎金不是我所提供」；他更在臉書呼籲蔡總統與民進黨，「如果害怕公平選舉、害怕選民反撲，要用這種不公平的方式對待我，要抓我，現在就來吧」。

張善政的回應曝光後，在《Yahoo新聞》相關報導底下有將近200則留言，網友表示，「善哥加油、人民支持你」、「對！就是要硬起來！可以再凶一點」、「別期待民進黨團能乾淨選舉」、「綠媒+NCC是亂源是全民共識」、「KMT就是太軟弱，才會被牽著鼻子走，強悍一點吧！該發飆就不要客氣了」、「讚，就是要這樣的氣勢」、「民進黨政府已經狗急跳牆」。