雞隻加工廠由印尼籍外僑一手包辦煙燻雞製作流程。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

移民官於工地查獲失聯移工。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

移民署新北市專勤隊近日掌握逾期非法外籍勞工滯留線索，29日兵分多路拂曉出擊，前往新店、中和、新莊以及汐止等區查緝工廠、工地，查獲48名非法外籍勞工、14名非法雇主及2名非法仲介，後續將依違反就業服務法，移送勞政機關裁處。

新北市專勤隊昨會同新北市政府警察局及勞工局，前往新店、中和、新莊等11處工地，以及汐止區1處雞肉加工廠稽查，雞肉加工廠內非法外勞面對移民官包圍，仍鎮定處理待烹調的雞隻。經調查，現場並無台灣雇主指揮，由3名逾期的男性印尼籍外僑，從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻再到包裝出貨，一手包辦，工作時間為凌晨0時至上午8時。

此次新北市專勤隊查察12處，並在工廠附近攔下接送外籍勞工的賓士車，共查獲48名違法外國人、14名非法雇主及2名非法仲介，違法外勞將遣送回國，雇主、仲介則會依違反就業服務法移送勞政機關裁處，也將持續追查幕後不法集團。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，在台違法外來人口對於國人生活安全及就業影響重大，呼籲國人聘僱外國人前應積極查證身分真偽，切勿僱用身分不明的外籍人士工作，否則可依違反就業服務法裁罰新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再犯，恐遭處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣120萬元以下罰金。