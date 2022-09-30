民進黨屏東縣長參選人周春米勤跑基層，昨(29日)到三地門鄉時，族人就點播一首 「日不落」歡迎她，她也承諾會守護屏東原鄉，延續族人的驕傲，成為原鄉的希望。

周春米指出，三地門鄉是屏東縣8個原住民鄉鎮人數最多，也是大家一想到屏東原鄉會第一個連結的地方，「地磨兒」是排灣族語「timur」，既代表三地門鄉三地村，也是排灣族為太陽子民的意思，昨一進門，族人就點播一首「日不落」歡迎，也彷彿族人的熱情、三地門鄉的的能量，我們都是太陽的子民，永遠閃耀！永遠不滅！

周春米透露，這幾年原鄉在潘孟安縣長的帶領、她和伍麗華委員合作之下，完成了許多「不可能的任務」，有好多的全國首創：排灣族與魯凱族教科書、文化健康站建置率百分百、原住民族百貨公司、原住民族圖書館，好多好多，說不完。她也和大家報告，我們又再一次「化不可能為可能」，又爭取在屏菸1936文化基地打造原住民族群文化館，總經費6400萬，將族人的榮耀永遠保存下來，讓屏東原住民族的文化走向國際舞台。

不只如此，周春米說，就像她答應伍委員，答應族人，向屏東族人承諾，會帶著大家一起大家「走在前面」！我們要讓屏東山裡的聲音響徹雲霄。上個月我們才來參加三地門鄉的收穫祭，國際規格的傳統祭典，也讓外界都嘖嘖稱奇，屏東原鄉讓人驕傲，讓人收穫滿滿！未來，我們一起沿山連成一條線，打造希望的城市！會守護屏東原鄉，延續族人的驕傲，成為原鄉的希望，再次深深一鞠躬，晚安，謝謝大家，Maljimalji masalu。