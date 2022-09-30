民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選總部發言人、市議員劉康彥30日表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安疑似違反規定，租借新竹市政府委外場地，也是林智堅、沈慧虹政績之一的「將軍村」舉辦競選活動，要求高虹安出面釋疑。

劉康彥指出，根據媒體報導，高虹安將「早安的移動城堡」親子活動當作競選基調，該活動還有「郝旭昶博士互動式科普實作」、「Cindy英語說故事」兩個項目，分別是民眾黨東區里長與市議員參選人，高虹安團隊明顯透過文字遊戲迴避競選活動的規定，吃公家機關豆腐。

劉康彥強調，宣傳海報上的「親子市集」也屬於高虹安競選活動的一環，已具體違反將軍村園區市集場地「不得涉及地方公職人員選舉競選活動及政黨黨務活動」的租借規定，但「將軍村」官方臉書卻在29日下午主動替高虹安發文宣傳，主管單位文化局必須查明清楚。

此外，高虹安除違規租借將軍村場地，高虹安活動宣傳海報上提到的「星星的眼淚」反毒劇，也在衛福部111年度的補助季報表明確刊載獲得補助，劉康彥呼籲高虹安應對外說明，是否用公家預算替自己打選戰？

劉康彥說，選舉年各政黨都會舉辦競選活動，但場地使用應合乎法規，不應企圖使用其它名目規避審查，不論是文化局或其他場館主管單位，都應確保相關場地租借沒有競選或政治宣傳行為。