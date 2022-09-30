台中市社會局銀向學習計畫成果展，社會局副局長陳坤皇與長輩一起活動。（陳淑娥攝）

台中市社會局銀向學習計畫成果展，長輩體驗穿木屐躦鯪鯉。（陳淑娥攝）

台中市社會局銀向學習計畫成果展，學員演出繪本。（陳淑娥攝）

台中市老年人口占總人口逾13％，未來將持續成長。弘光科大運動休閒系承辦社會局「台中市大人讀冊吧，銀向學習計畫」，30日舉行成果發表會，40位學員聯合演出，歲數超過千歲卻展現極佳活力，一點都不輸年輕人，社會局副局長陳坤皇特別前往頒發結業證書，大讚學員年輕又認真。

成果發表會上午10點在李科永圖書分館舉行，展出長輩們5個月以來學習成果，也有動態表演。活動一開始，由南屯三和社區發展協會、大肚區王田社區發展協會長輩們，接連表演「大家攏吃台灣米」、「十二月令」兩首台語歌謠為活動暖場。

陳坤皇表示，台中市老年人口占總人口已超過13％，未來還將持續成長，為了保障老人福祉，維護長輩身心健康，規畫許多老人休閒、教育活動，讓老人參與。弘光科大承辦幸福樂齡台語故事吧，讓老人用自身生活經驗闡述在地文化，透過繪本說出自己的故事，是很寶貴的經驗傳承、無形的資產。

計畫主持人、運休系副教授吳海助指出，學校執行幸福樂齡台語故事吧計畫，經過5個月課程規畫，發現每一位上課的長輩充滿活力，有的長輩已經高齡90多歲，但每一堂課幾乎不缺席，跟著老師學習互動，分享自己的生活點滴，將精彩人生故事，透過課程傳承給年輕的下一代。

長輩們用自己的生活經驗點滴及常用台語傳承在地文化，除了唸歌謠、繪本，在成果發表會上，更安排南屯區端午節才會舉辦的「穿木屐躦鯪鯉」，活動過程趣味橫生，也讓文化具象化，更能傳承，現場不少人下場體驗「躦鯪鯉」，大喊「真的好有趣，這是台中在地才有的特殊文化與歷史。」

林姓長輩說，自己如果沒有出門上課，就是在家看電視，課程真的很棒，他要一直參加下去。張姓長輩說，上課每次2個小時，感覺一下子就結束，在這裡認識很多朋友，大家都很有活力，感覺變年輕。