DIGITIMES發表《亞洲電動車供應鏈50大》(Asia EV50)調查報告，其中台廠有鴻海、台達電、友達上榜，而報告中也有三點最主要發現，包含大陸電動車供應鏈勢力大崛起、日韓藉緊密的供應鏈關係保持EV地位、台灣以平台整合資通訊技術形成EV新勢力。

據估計，2022年電動車輛總銷量將突破1000萬輛規模，2040年後電動車產值更達6兆美元，規模是PC手機2倍，半導體產值20倍，全球電動車市場進入高速成長時代，電動車賽局已經展開。鑑此，長期關注亞洲供應鏈動態及其市值增長的DIGITIMES，繼發表《亞洲供應鏈100大》、《亞洲半導體供應鏈50大》調查後，周三續發布《亞洲電動車供應鏈50大》(Asia EV50)調查報告，根據汽車相關營收、市值，及對各類EV技術投入程度等多重資料與數據，整理出亞洲電動車供應鏈最具影響力50大業者名單。

調查報告主持人DIGITIMES Asia副總經理黃逸平指出，Asia EV50主要可將業者劃分為車廠、系統整合(SI)、電池、車用電子、車用半導體等五大類，其中台廠有鴻海(2317)、台達電(2308)、友達(2409)上榜。從中不難發現除了汽車產業耕耘許久的業者，也出現科技業者的蹤跡，加上汽車聯網化需求抬升，說明機電匯合的時代來臨，汽車與半導體供應鏈將難以區隔。綜觀來說，亞洲有國際級的日韓汽車業者，及大陸、印度陸續起飛的汽車市場，電動化將促使亞洲汽車供應鏈版塊挪移。Asia EV50報告中，有以下3點最主要的發現：

Finding 1、大陸電動車供應鏈勢力大崛起，全球競爭力不容小覷。大陸正利用龐大內需市場滋養供應鏈，品牌業者亦開始出口海外，挑戰歐、日等門檻高的市場。自駕系統、汽車電子發展快速、車用電池技術領先，大陸傳統車與新創車業者具備全球競爭力。

Finding 2、日韓藉緊密的供應鏈關係，保持EV地位。日韓在汽車電子、車用IC等領域較具競爭力，並透過上下游整合延續EV地位。唯兩者在電動車快速崛起之際，勢必會經歷轉型陣痛期，以日本為例，若轉型步伐過快恐遭遇失業潮。日韓在轉型同時如何兼顧既有勢力，將是一大挑戰。

Finding 3、台灣以平台整合資通訊技術，形成EV新勢力。近年台灣科技業紛紛投入電動車產業，以最為積極的鴻海為例，將打造開放平台，整合資通訊技術，並提出完整的EV解決方案，形成EV新勢力。