民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前發布競選歌曲《乘風出發》，年輕、活力的曲風，MV更搭配新竹漁港、護城河、兒藝節、17公里海岸線等過去8年政績，歌曲上線兩個禮拜，就超過35萬次的觀看次數，更有網友在底下留言「喜歡MV在地新竹意象」、「搭上嗩吶也太好聽！」也有網友為沈慧虹加油「新竹就要沈慧虹」、「新竹市民有慧虹真好！」

《乘風出發》由新竹子弟，也是金曲歌王的黃子軒創作，曲風輕快、朗朗上口，該曲更邀請新竹在地北管子弟演奏嗩吶，磅礴氣勢在一開始即引起觀眾注意，流暢曲風與傳統元素的交錯融合，也正代表新竹市新舊共榮的文化。

沈慧虹表示，這首歌就像新竹年輕的活力、深厚的文化底蘊，新竹人的幸福都在這首歌裡呈現，她跟新竹的故事，和市民努力的身影，以及8年來新竹的改變，也都被記錄在MV裡，這首歌也將成為這場選舉的主旋律，她會帶著這座城市努力的人，讓新竹市繼續進步下去。

沈慧虹說，自己投入選舉，是因為新竹市的進步不能停下、更不能倒退，也不能回到8年前，為了守護新竹市的未來，她會全力守護新竹市的未來，讓新竹繼續幸福，就像歌詞「風的孩子，夢會發光」一樣，讓所有市民在新竹大舞台上發光發熱。