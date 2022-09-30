小吃「蚵仔煎」帶來1年10多萬公噸的廢棄蚵殼，台北科技大學透過科技循環再利用技術，將澎湖的廢棄蚵殼設計出「無機聚合高壓貝殼磚」，獲國際知名循環經濟標章C2C（Cradle to Cradle）認證，成為全球首例由大學研發並兼具專利的C2C產品。

北科大建築系副教授邵文政、資源工程研究所特聘教授鄭大偉及助理教授李韋皞組成團隊，攜手北科大設計學院創新綠建材研發與推廣中心與工程學院無機聚合技術研發中心，歷經3年的時間，共同研發出貝殼磚作為循環經濟使用。

邵文政說明，C2C認證目前是全世界最難申請到的循環經濟標章，也是接軌循環經濟的指標之一。他從2019年起獲聘為澎湖縣政府縣政顧問，繼而提出將蚵殼磨粉再製成磚的技術構想，主要是希望能協助縣府處理廢棄蚵殼的環保問題。

鄭大偉解釋，一般製磚使用水泥不夠環保，窯燒排碳量、耗電量大。團隊所研發的貝殼高壓磚，是將廢棄蚵殼粉與煉鋼廠的高爐爐石粉混合，再加入鹼液攪拌，放入模型施加壓力，節水、節電、省碳的做法，相較於市面常見的高壓磚，現階段的製造成本雖稍高，所帶來的減碳效益與使用水泥相比，則可達40％至80％不等，未來若能量產，成本可望大幅縮減。

北科大提到，此前邵文政曾利用綠建材標章、德國C2C評估系統及創新綠建材評估系統，進行評估貝殼高壓磚，結果皆通過各項系統標準的檢核，顯示其高效能的環保實力。他也感謝國揚實業（國揚建設）鼎力贊助C2C的申請認證費用，透過新科技賦予廢棄蚵殼新生命，循環再生成為具有利用價值的建材資源，共同落實環境保護、善盡大學社會責任，更為地球的永續發展盡一份心力。