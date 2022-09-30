怒了！遭爆發紅包涉賄選「檢調要查」 張善政轟「卑鄙」：蔡英文現在就來抓我 敢不敢

今(30)日有媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政日前參與重陽敬老活動，為摸彩環節頒發紅包，遭質疑有賄選疑慮，桃園地檢署將調查釐清。對此，張善政在臉書直呼，選舉奧步毫無意外「又來了」！張善政也直接拆解他們的套路，黑函爆料、媒體炒作後，接著是側翼跟進以及檢調跟進，張痛批「含沙射影、張冠李戴的指控你觸法，實在是老狗變不出新把戲，果然，民進黨不抹黑，就不會選！」

張善政在臉書指出，特定媒體今天以頭版頭刻意的偏頗報導大幅度炒作、檢方加碼配合說他「賄選」，側翼網軍再發文炒作，再度對她展開人格毀滅戰，類似的手法似曾相似，讓張直呼選舉奧步毫無意外「又來了」。張善政也直接拆解他們的套路，先是黑函爆料，接著是媒體炒作、側翼跟進以及檢調跟進，含沙射影、張冠李戴的指控觸法，實在是老狗變不出新把戲，張諷刺表示，果然民進黨不抹黑，就不會選！

針對綠營側翼指涉張善政參與9月25日，在中壢藝術館舉辦的公開活動「重陽敬老藝術展演」上，應邀上台協助獎品、獎金是涉及「賄選」，張善政說獎金、獎品都不是他提供的，活動也不是他辦的，活動指導單位還是桃園市政府文化局，當天他只是一個客人、來賓，應邀上台，這在地方上或日常社區活動都很普遍。「為何特定媒體、檢調只追殺張善政？這不是蔡英文國家機器追殺政敵，什麼才是？」

張善政痛批，當媒體自甘淪為打手，介入選舉抹黑在野黨，為打壓對手無所不用其極，竟然說他在一個「全程錄音錄影」，有「300人出席」的「公開場合」，行「賄選」之事？「真是讓人笑掉大牙！如此栽贓杜撰，民進黨還有什麼事情做不出來？」張善政提及，政治力介入媒體如此之深，近年來屢見不鮮。從《鏡週刊》淪為綠營御用抹黑工具，在桃園、新竹連續追殺政敵；《鏡電視》遭綠營高層介入掌控、破壞政媒份際等等，民進黨打造的綠媒共生系統越長越大，只服膺執政黨、追殺政敵，官媒勾結這樣的作法，令人不齒。

張善勝最後也呼籲蔡總統與民進黨，如果害怕公平選舉、害怕選民反撲，要用這種不公平的方式對待他，要抓他，現在就來吧！「你們有瘋狂亂咬人的側翼特定媒體，手握檢調系統，何必那麼麻煩還要抹黑，乾脆直接、現在就把我收押好了！」他說自己清清白白、坦蕩蕩，不怕任何檢驗！台灣的乾淨選風與民主價值，不應該被民進黨一黨一人的私利傷害！「民進黨如果要繼續這樣濫用司法跟公權力，打壓異己只為選舉，我拚了命也要跟民進黨戰到底，絕不退讓！」