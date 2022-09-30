邊境開放在即，全家(5903)會員APP「全+1商城」即日起至10月11日開賣多款旅遊商品，全家便利商店電商平台「全家行動購」即日起至11月1日期間，規畫「百元購物樂」專區，開賣逾600款法式、港式、泰式等多國美味料理，搶攻雙十購物節旅遊商機。

台灣跟隨全球邁向解封，邊境開放及雙十旅遊商機湧現，全家便利商店瞄準旅遊商機，會員APP「全+1商城」即日起至10月11日開賣多款旅遊夯品，並推出平日消費滿199元免運優惠，周末五六日更享全館免運。

再者，「全家」電商平台「全家行動購」即日起至11月1日期間，規畫「百元購物樂」專區，開賣逾600款法式、港式、泰式等多國美味料理，主打百元以下平價商品，各式異國美食不到百元即可輕鬆購入，在家輕鬆享受「味」出國。

全家8月合併營收為81.98億元，與7月持平，年成長17.7%，累計前8月合併營收595.86億元，較去年同期成長8.1%。

全家表示，營運重點在於掌握開學與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮咖啡茶飲、會員集點都將陸續推出話題新品活動，會員APP與EC電商新服務亦將陸續問世，可望驅動整體業績。