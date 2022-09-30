你自認「麥當勞鐵粉」嗎？這些隱藏版服務，可能連老顧客都不完全知道。麥當勞在最新一期季報分享「你不可不知的10大服務」，原來連冷飲的杯蓋，都暗藏玄機。

1.自助點餐機可支援客製化餐點，選好餐後按「變更」即可擁有專屬內容，去冰少冰、多醬少醬、不要洋蔥生菜，甚至加購一塊麥香魚或多一塊肉，利用點餐機都能完成。

2.自助點餐機可「送餐到桌」，點完餐後，選擇送餐到桌服務，再填上三角立牌上的號碼，把立牌放在桌上，就會有專人上餐。

3.麥當勞APP會員，可在手機上兌換商品券，透過點餐機「電子商品券」按鍵，掃描QR code後即完成點餐。

4.消費者自備飲料杯，點餐前先說明，可現折5元。

5.在餐廳發現餐點或服務有問題怎麼辦？即時向櫃台服務人員，或走動中的款待大使反映。

6.麥麥童樂會包辦布置、餐點、禮物到活動主持，訂製專屬的生日派對。

7.麥當勞也有天團！「麥麥樂天團」為大朋友、小朋友帶來精采生動的表演和遊戲，包含泡泡派對、驚奇魔術秀、氣球童樂會及故事劇場等。

8.麥當勞官網下載得來速貴賓卡，點餐出示即可享1次「加10元美味3選1」優惠。

9.麥當勞「地標訂餐」，只要直接在歡樂送APP輸入地標關鍵字，免地址就可定位點餐。

10.冷飲杯蓋上設計了4個凸出的圓按鈕，分別代表TEA（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰或少冰）、OTHER（目前為可口可樂纖維+），可讓員工快速分辨飲料種類。舉例來說，若一個圓鈕都沒壓，就是冰量正常的可口可樂；若TEA、DIET、ICED都壓了，就是去冰或少冰的無糖紅茶。