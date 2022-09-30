新竹福華聯合石門福華即日起推出買1送1住房優惠專案，邀請喜歡跨縣市暢遊的民眾們，把握這次的活動機會一同玩樂。（福華提供／陳育賢新竹傳真）

旅遊大解封！秋季正值初秋微風清涼的時節，新竹福華聯合石門福華，推出買1送1住房優惠專案，即使悠遊國旅補助結束了，也要讓大家享有超值優惠，邀請喜歡跨縣市暢遊的民眾們，把握這次的活動機會一同玩樂。

福華指出，此次的「雙城同遊」住房專案，即日起至10月31日開賣，入住日期則自即日起至12月30日，雙人入住含隔日兩客早餐，第1晚可以於新竹或石門福華飯店任選入住，每房再加贈「2天1夜住宿心意券」，好康優惠價只要4999元，即可享有買1送1優惠。

入住再加贈迎賓飲料券2張，享受午後愜意時光，平日入住更享有升等4人房優惠，相當於每人每晚約625即可入住。桃園市政府另有金牌好棧加碼補助500元，超殺優惠要把握機會。

福華表示，新竹福華位處舊城區市中心，鄰近北門老街及城隍廟，在地美食小吃林立，步行可即，邀請民眾漫遊新竹享受古城風光。

而不同於城市間的熙熙攘攘，石門福華則位處水庫周邊，親近大自然的環繞，館內客房即大廳於今年度翻新改裝，並設有近400坪的親子設施，歡迎大家體驗石門嶄新樣貌。