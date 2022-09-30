俄羅斯與歐洲之間重要的天然氣運送管道北溪一號及二號，日前遭人為破壞發生爆炸，目前仍不清楚幕後主使者的身分，國際能源署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）透露，由於北溪管道遭到破壞，明年國際天然氣供氣量將更為緊繃，畢羅更意有所指表示，破壞管道的兇手身分非常明顯。

Business insider報導，受到俄烏戰爭影響，歐洲今年面臨嚴重能源危機，俄羅斯已經切斷北溪一號的輸氣，反制歐洲的經濟制裁，沒想到近日管道竟然遭到人為破壞，直到現在都還找不到兇手，歐洲、俄羅斯也吵翻天。

對此，畢羅發出警告，由於俄羅斯供應陷入緊張，亞洲需求大幅增加，未來一年的天然氣供應將變得更加緊張，問題可能比今年還要嚴重，加上大陸逐步解除封控措施，一旦經濟活動快速恢復，就會加劇國際天然氣市場上的競爭，歐洲可能搶不到足夠的天然氣。

畢羅也回應幕後兇手的問題，直說，「目前尚不清楚是誰破壞的，這有非常多的討論，但兇手的身分其實非常明顯。」西班牙認為俄羅斯要負全責，但克里姆林宮發言人Dmitry Peskov怒斥指控相當愚蠢。

截至本周，歐盟有88%的天然氣儲存庫已經額滿，但畢羅曾警告，就算達到90%，歐盟仍有電力不足的風險，這也加劇替代能源的競爭。