日前，南韓知名演員李尚寶被爆料用藥且在街上奔跑，遭到警方逮捕。警方表示檢測結果呈現「陽性反應」，送國科所近一步調查，然而，李尚寶事後前往醫院檢測時卻是「陰性反應」，雙方產生「羅生門」各執一詞，讓人看得雲裡霧裡，惟今日檢測結果出爐，警方駁回對李尚寶的指控。

演員李尚寶9月10日中秋節當日被發現在住宅區附近失常奔跑，遭到警方懷疑曾吸毒而被逮捕。現場接受的毒品快速檢測試劑出現「陽性反應」，但幾日後李尚寶受訪表示，隨後在醫院的檢測中，毒品反應是呈現陰性，指控警方誤判，並表示因為警方的調查，被冠上了吸毒演員的標籤，讓他有苦難言。

李尚寶受訪表示自己並沒有吸毒。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒報導，警方今（30）日取得李尚寶的檢測結果，表示對他的尿液和頭髮進行詳細分析後，發現在尿液和頭髮中檢測出多種精神藥物，並沒有檢測到嗎啡成分。因此，沒有證據證明李相博吸毒，該案被駁回並結案。

無罪釋放後，李尚寶接受韓媒採訪，他表示很高興能洗刷「毒梟」的汙名，但心理受到的傷害依然存在。他直言「名譽被玷汙是我的疏失，因我的錯誤而發生，無法責怪任何人，即便生氣或怨恨，一切都是我的責任。同時，我也很對不起我的劇組成員，因為很多製作組的前輩和後輩，一直鼓勵我到最後。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！