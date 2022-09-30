警方查扣大批偷拍證物。（警方提供）

黃男在公車站的長椅上灑滿汙水。（警方提供）

弄髒候車亭座位真相太噁！新北色保全7年拍萬張短裙私密照

新北市三峽區學勤路某公車站近來候車長椅屢遭潑灑汙水，使人無法坐著等車，民眾向警方報案，經調閱監視器，查出竟是從事大樓管理員的49歲黃姓男子，為偷拍女子裙底刻意為之，三峽警分局員警日前至黃男家中搜索，從電腦硬碟內查獲上萬張偷拍照片及影片，黃男坦承偷拍行為已持續6、7年，偵訊後以妨害秘密罪嫌送辦。

警方表示，8月起陸續接獲民眾反映，三峽區學勤路某公車站經常遭人潑灑不明液體，造成搭車民眾無法坐下等候公車，三峽分局過濾監視器畫面，發現1名中年男子在候車長椅上潑灑汙水後，還撿來樹枝把汙水撥滿整張椅面，讓椅子無空隙可入座，待有穿著短裙女子候車，該男即站在女子後方佯裝等車，持自製器材裝置手機偷拍女子裙底風光。

黃男在公車站的長椅上灑滿汙水。（警方提供）

警方擴大調閱監視器，循線查出偷拍狼身分，本月2日持搜索票至黃男住處搜索，查扣筆記型電腦、隨身硬碟、手機、伸縮自拍棒等證物，警方清查硬碟時發現數萬張偷拍照片及影片。黃男供稱，大約6、7年前開始偷拍女子裙底，但無特定時間、地點，近月來才固定在公車站設局偷拍。

警方表示，目前已完成3名被害女子筆錄，將持續清查其他受害女子，訊後已依妨害秘密罪嫌將黃男函送新北地檢署偵辦。