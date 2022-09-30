民進黨中常會28日邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋，以「全民防衛」為題專案報告；據轉述，身兼黨主席的總統蔡英文表示，很多人跟她反應「教官為什麼要退出校園？」也有很多人拉著她的手說「教官千萬不要退出校園」。國民黨台北市議員候選人高揚凱則翻出2013年，民進黨以轉型正義的名義要求教官全面退出校園，怒轟：「蔡總統，您是忘記了，還是害怕想起來？」

針對蔡英文談及教官退場一事，高揚凱昨（29）日在臉書發文質疑：「教官退出校園就是民進黨的德政，蔡總統，您是忘記了，還是害怕想起來？」高強調，教官被趕出校園，一向是民進黨引以為傲的功績。民進黨2013年大張旗鼓，以轉型正義的名義要求教官全面退出校園，要求8年內要完成；2016年，教育部定案軍訓教官將全面退出校園。作為民進黨「黨政軍退出校園」的最後一哩路，這麼「偉大」的功績，民進黨、蔡英文不可能不記得。

對此，高揚凱表示，他大膽假設這次蔡英文的失憶，可能是一種鋪陳，是不是因為民進黨已經將自己不信任的教官系統，通通請離的校園，終於有機會，可以換上一批自己的綠色教官，進入校園去，完成箝制校園輿論，永保民進黨執政的最後一塊拼圖？

高揚凱抨擊，雙重標準、兩面手法，箝制媒體、綠化校園，民進黨心裡想的絕對不是中華民國的長治久安，台灣全體人民的福祉，民進黨想的如何摧毀政敵，永遠掌握權力。