仁德區大甲里活動中心流標12次，第13次終於順利發包，今天動土。（曹婷婷攝）

仁德區大甲里活動中心流標，今天動土，南關線議員全到場。（曹婷婷攝）

台南市仁德區公所去年規畫新建大甲里活動中心，但遇上原物料飆漲、工資也上漲等因素，流標12次，經檢討設計及追加預算，第13次招標終順利發包，今天由市長黃偉哲及多位民代共同主持動土典禮，預計2024年3月完工。黃偉哲笑稱，大甲里活動中心歷經13次努力，總算完成招標，「最困難的都做到了，未來公共工程沒有理由說發包不出去。」

民政局指出，今年以來，多項活動中心工程因原物料、人力等成本紛紛上漲，流標2、3次是常態，但大甲里活動中心確實是目前流標最多次的，堪稱苦盡甘來，預計將斥資逾3700萬元興建完成。

黃偉哲說，他從2019年上任以來迄今，共陸續興建41座活動中心，超過60座活動中心耐震補強，將有限的資源用在最基層，造福鄉親。黃偉哲也特別感謝地方民代支持市府預算，為鄉親謀福利。今天包括杜素吟、許又仁、郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣5名市議員都到場見證。

仁德區公所指出，大甲里長期沒有完善場地提供民眾辦理集會、課程、聯誼交流等活動，現址為財稅局土地，之前長期閒置，未來將作為居民聯誼、交流的聚會場所，不僅活化公有土地，也滿足在地民眾需求。