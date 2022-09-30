日前遭到新北市三重警分局永福派出所4名員警誤認為通緝犯，而遭到當街逮捕爆打的54歲特戰部隊退伍老兵，目前擔任師大附中校工的黃姓男子今到地檢署提告員警。黃男表示有，他身上有100多處傷痕，他現在都不敢踏出家門，深怕對方來尋仇，根據一份5分鐘曝光錄音檔顯示，4員警從開始動手那一刻起的前一分鐘內，連飆罵15次三字經15次，完全不理會黃男喊冤。

「我能活下來真是萬幸，他全部攻擊我的要害，全身有100多處傷痕。」黃男表示，他昨天眼睛才拆線，看完心理醫師後才能比較心平氣和解釋這件事，雖然皮外傷要不了命，但他現在只要咳一下就身體就劇痛，對方一直攻擊頭部、咽喉等要害，因此很萬幸能活下來。

黃男的說法，和錄音檔呈現出的的現場情況幾乎一致，根據曝光錄音，黃見到員警先問「你是什麼人?」，但接著瞬間就開始爆罵「X你娘、警察啦、三小」，起頭一分鐘內，幾乎只聽見「X你娘和三小」兩句，總共連罵15次。而黃男則連續求饒稱「你認錯人了」，員警仍是幹話連連。

黃男說，事件發生至今10幾天，打人員警連一句道歉都沒有，想到打人員警現在還配槍在外執勤，令他相當惶恐，他療傷期間僅能透過兒子、律師收證，現在待在家，只要門口發出聲響，他都很害怕對方尋仇，律師說為了不要讓他承受壓力，希望儘速遞狀，讓檢方調查釐清。

黃男說，像他身體強壯的人都會受到這種待遇、重傷，其他嬌滴滴的女性、身材普通男性若遇到此種遭遇，可能就蒙主召喚了，他當時在私人臉書貼出自白後，引起廣大迴響，才知道原來有那麼多民眾曾受到這種待遇，他希望自己是最後一位受害者，因此今天提出完整錄音檔、驗傷單等證據，希望盡快補齊證據，完成調查。

至於警方指出，黃男提出100至200多萬元求償過高，黃男回應，200多萬是警方說的，受害者當然希望金額越高越好，他身世背景完全清白，卻受到這樣的待遇，他只知道一定要討公道，現在求償金額不是重點，只希望盡快釐清事件，讓檢察官公平調查。

三重分局則強調，已於9月26日函送新北地檢署偵辦，進入司法程序，警方會積極配合處理後續事宜，關於當事人今日至地檢署按鈴申告，本分局表示尊重。

三重分局表示，案發迄今，除了新北市警察局長黃宗仁親自前往向黃男致意以外，分局也進行電話關懷，並派員親自前往黃民住家探視慰問黃民計有8次，希望藉以表達警方的關心與誠意，另為促進當事人雙方取得共識，翁姓員警已於09月29日至三重區調解委員會申請調解，也希望取得當事人的諒解。

警方強調，兩位員警已各記過 1 次並調職處分，靜待司法調查，所長申誡 2 次，本分局從重議處在案，絕不輕易姑息。新北市警局與三重分局會持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。