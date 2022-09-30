近日臉書粉專「黑色豪門企業」釋出一段某科技大學迎新活動片段，只見畫面中的大學生們不只嘴對嘴接水，甚至加碼還要求女學生躺地用拖把抹臉，30秒的影片曝光後引發熱議，大學生的誇張行徑讓網友們都看傻了眼。

臉書粉專「黑色豪門企業」日前釋出一段某科技大學迎新活動片段，並貼文寫下「現在大學生迎新真會玩，你們迎新都怎玩？」，只見30秒的畫面中，一名女大生口含一大口水，接著男大生蹲低接水，水就像瀑布一樣倒進男生嘴裡，隨後不斷以此方式接龍，拍攝者瘋狂大喊「喝掉喝掉」，最後一名男大生閉眼接水，下秒就立刻吐出，現場一片混亂。

而畫面中另一個「加碼遊戲」，只見一名女大生緊閉雙眼躺在地上，另名男大生拿著拖把旋轉，隨後直接將拖把抹在女大生臉上「洗臉」，女大生隨後坐起，拍攝者還質疑「怎麼那麼小力」，要求要再多來幾次。

貼文曝光後引發網友熱議。(翻攝臉書黑色豪門企業)

影片曝光後引發熱議，網友們紛紛留言砲轟太誇張，直呼把噁心當有趣，「以前覺得大學生很像高中生，看來現在更年輕了，根本是小學生…」、「一起確診的概念」、「真是胎哥」、「可不可以，只吐一點點進去就好」、「難怪現在學歷跟得上，素質往後掉」、「這是迎新還是欺負新生…」、「只能收到素質那麼差的學生，也讓這種大學倒一倒吧」。