新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣30日新增1220例COVID-19本土確診案例，分別為592名男性、628名女性，年齡分布在0歲至93歲，12歲以下175位、65歲以上118位，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占68％。衛生局提醒公費流感疫苗第1階段將於10月1日開打，為分流人潮，開設COVID-19疫苗社區接種專案，提供COVID-19疫苗接種服務，請民眾注意。

新增1220例分布在竹北市487例、竹東鎮220例、湖口鄉159例、新豐鄉115例、新埔鎮62例、關西鎮43例、芎林鄉49例、橫山鄉28例、寶山鄉28例、北埔鄉13例、峨眉鄉7例、尖石鄉2例、五峰鄉7例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1541人、居家照護列管人數4369人。統計至9月29日，新竹縣累計確診人數17萬3273人。

衛生局提醒，今年公費流感疫苗第1階段將於10月1日開打，新竹縣13鄉鎮市衛生所及47家合約醫療院所提供服務，請符合接種資格的鄉親，就近前往各衛生所或合約院所接種流感疫苗，及早獲得雙重保護力。65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗（左流右新）可同時接種、71歲以上長者流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種。

第1階段公費流感疫苗對象包括「65歲以上長者、19至64歲高風險慢性病患、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、學生（國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生）、醫事人員及衛生等防疫相關人員、重大傷病及罕見疾病患者、安養長照機構、禽畜養殖業及動物防疫相關人員」等。詳細接種時間及地點請至新竹縣政府衛生局、業務專區、疾病管制業務、預防接種查詢（https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=54＆s=91290）。

另外，衛生局為有效分流COVID-19疫苗及流感疫苗接種人潮，10月1日在新竹縣婦幼館開設COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務，其中嬰幼兒莫德納疫苗安排在10時10分至10時50分。嬰幼兒BNT安排在11時至11時30分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。另外，現場也提供各階段50名隨到隨打服務，總共200名。

及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。除社區接種站外，新竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。