埔里在地青年以南投農特產繪製可愛插畫，製作成南投願景環保手提袋和扇子。（楊靜茹攝）

團隊進行接訪後，文字雲概念出發，創作出南投心聲T恤。（楊靜茹攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧30日舉行「競選募款小物記者會」，如以甘蔗渣製作的環保杯，文字雲概念出發的南投心聲T恤，及南投願景的環保手提袋，這些募款小物都是100％南投在地青年研創，蔡培慧說：「這麼多青年力挺，相信南投要改變正在發生。」競選團隊發言人陳紀衡說，1000元起就可以支持蔡培慧改變南投。

蔡培慧說，選舉就是匯聚每一股支持她理念的願力，每一筆捐款都是南投升級的基石，捐款搭配文創產品回饋給每一名支持者，更重要的是，讓南投青年的設計構想、研發產品以及對南投擘畫的願景，讓全台灣的民眾都能看見南投的設計力及研發力。

蔡培慧指出，甘蔗渣製作的環保杯，研發者就是中興新村的廠商，曾與7-11合作推出馬來貘環保杯，另埔里在地青年以蔡培慧外號「菜頭糕」、農特產繪製可愛插畫，製作成南投願景環保手提袋和扇子，創作者訪數百人後，創作出南投心聲T恤。

南投心聲T恤背面印滿「選錯人比貪汙還嚴重、官僚體制太過迂腐、發展停滯......」等負面字眼，搭配「NANTOU UP」標誌，蔡培慧認為選舉不是只有展現好的一面，更重要的是傾聽民眾的心聲，而每個心聲都督促的力量，她將與縣民攜手創造願景。

陳紀衡說，募款小物有不同方案，1000元可獲得植得注意是甘蔗渣環保杯，2022是一起UP南投升級元年，贊助2022元有環保杯心聲T恤，象徵至全縣263村里打拚，所以花2630元有環保杯及南投願景手提袋，4800元則可獲全系列小物，開創48萬縣民美好未來。