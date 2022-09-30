全球股市持續壟罩鷹派言論，台股今開低震盪一度重挫260點，其後在中小型個股拉升下，指數跌幅收斂到百點之內，惟最後5分鐘搓合下跌33點、爆出254億的量，終場台股收跌109.68點、報在13424.58點、成交量2079.34億元；周線連6黑、本周指數跌693點；9月台股總計下挫1670點，大盤月K終止連2紅。

權值股今跌多漲少，龍頭指標台積電(2330)開低震盪，尾盤在賣單調節下再被壓低，終場收跌2.99%、報在422元，聯電(2303)收跌2.19%、報在35.75元。鴻海(2317)接近尾盤拉高，小漲0.47%，聯發科(2454)逆勢收漲1.47%，信驊(5274)因早盤後急拉大漲、收漲7.8%，故今收盤確定自大立光(3008)手中搶下股王。

權值股乏力，資金流向跌深的電子績優股，車用族群依舊強勢，台半(5425)早盤後股價急拉，終場大漲逾4%，台亞(2340)、順德(2351)漲逾3%，為升(2231)也收漲近2.5%。矽智財族群今有M31(6643)大漲6%領軍，智原(3035)、世芯-KY(3661)漲幅逾5%。

國門即將重啟，觀光飯店族群喊衝，老爺知(5704)攻漲停，亞都(5703)大漲逾7.5%，新天地(8940)、遠雄來(2712)、華園(2702)、鳳凰(5706)、寒舍(2739)同步走揚。

目前台股因為短期因通膨引發的利空效應持續測試底部，復華投信投資研究處副總邱鶴倫表示，目前台股股價淨值比(P/B)已近長期平均，預估本益比(P/E)不到11倍，已修正至歷史低檔水準，預期本波市場修正低點約在1.3~1.4萬點之間，後市轉為區間震盪，由於過去歷史台股無連續兩年下跌，待年底景氣落底訊號顯現後上漲可期。另外，觀察台股過去空頭跌幅，在美國景氣軟著陸預期下，目前跌幅已達滿足點區間，不過，鑒於電子業庫存調整及企業獲利下修，推估景氣下滑趨勢將從今年第四季延續至明年第一季，也將是此波經濟循環及股市相對谷底期。