失戀讓人憔悴傷神，有些人甚至陷入憂鬱情緒無法自拔，日子過得十分頹喪，然而運勢網站「摘星工廠」點名3大星座女能在分手後完美逆襲，以漂亮的方式走出失戀的陰影，讓舊愛後悔不已。

▍獅子女

獅子座自尊心極強，分手當下即便內心相當不服氣，認為分手是對方的損失，但夜深人靜時還是會暗自心想，自己哪裡做得不夠好。失戀後的獅子女，因為愛面子，會將心裡所有的不平，轉化成驅動自己前進的力量，不僅活得更亮眼，也要向前任證明，即便沒有對方的陪伴，自己依然魅力破表。

▍雙子女

個性閒不下來的雙子女非常懂得生活，很會安排活動，即便分手後也不忘將自己的時間填滿，藉此忘記失戀的痛苦，並迅速回歸社交圈。雙子女認為，失戀後最好的報復就是讓自己看上去更加亮眼，所以會投入更多時間，讓自己變得更美，無論是外型的追求，或是專業上的進修，總是不遺餘力。

▍雙魚女

眾所皆知，雙魚女是典型的浪漫主義者，面對戀情的失敗，她們會熱衷於改變造型，讓自己看起來更耳目一新，但目的不是為了讓舊愛後悔，也並非得到他人關注，而是透過提升顏值的方式讓自己恢復自信，並且在變美的過程，盡可能忘掉過去，畢竟舊的不去、新的不來！