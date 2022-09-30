磺清路新設人行道工程完工。（金山區公所提供）

新北市金山區磺清路磺清大橋是金山區著名景點之一，有「會跳舞的波浪大道」之稱，常有遊客到此拍照打卡，更是在地居民遊憩休閒地點，今年金山區公所在該處新設人行道，使行人有安全、寬敞且完善的步行空間，避免人車爭道情形，大幅提升行人通行安全。

金山區長廖武輝表示，新北市議員白珮茹長期關心金山地區建設，特別爭取預算進行磺清路人行道鋪設，工程已於8月22日完工，完成增設長度668公尺、寬度增加2公尺人行道，邊緣處使用烤漆白色欄杆，鋪設高壓人行道磚及造型磚，提升趣味；配合磺清大橋上的夜間光影投設、清水蓮花田，大大提升金山休憩與玩賞度。

白珮茹表示，金山磺清路一直是民眾散步遊憩的好去所，但是過去並未設置實體人行道，散步民眾需行走於車道上，在加上周邊公車客運往來易造成危險，進而建議改善，而現已完工，感謝金山區公所施工團隊使用者思考以人為本，工程期間排除萬難、全力修建，提供在地居民優質安全通行環境。