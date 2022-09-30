我國邊境逐漸鬆綁，國內確診者居家照護「7+7」是否有放寬空間？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳透露，專家考慮開放後7天外出聚餐。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天證實，本周專家會議中認為有必要調整，預計下周擇期公布實施。

張上淳接受《自由時報》專訪表示，專家正在討論放寬「7+7」相關規定，例如第二個7天快篩陰性可外出聚餐聚會；至於前7天居家照護期間，只要第5天快篩陰性就可以提前解隔離，也是一個考量方向。

羅一鈞證實，本周專家會議討論，針對後7天自主健康管理，確診民眾不能到餐廳和親友用餐，看起來有必要做調整，目前正在研擬「搭配一次家用快篩陰性」方式做調整，詳細程序和文字研擬中，預計下周擇期公布實施。

至於確診者7+7的前七天，是否會一併調整放寬？羅一鈞表示，會議中也有專家提出意見，但尚未達成一致意見，尚未成為政策修改的定論，因此近期沒有要做調整。

羅一鈞重申，確診者解隔條件從今年5月31日修訂至今不變，確診者居家照護7天後，須進行7天自主健康管理，簡稱7+7；如果收治醫院或加強版集中檢疫所個案，除了可採7+7模式，也適用「7天內1次快篩陰性」或「5天內2次快篩陰性」提前解隔。

羅一鈞說明，快篩陰性提前解隔條件，也適用於外籍確診旅客，尤其很多人可能在國外確診過，處於陰陰陽陽的時期，未來會越來越多這樣的情形；由於外籍旅客在國內沒有固定住所，如果確診將安排到集中檢疫所，只要有達成快篩陰性條件即可提前解隔，不一定要隔離滿7天。