往年公幼招生都搶破頭，新北市公幼今年卻出現缺額，議員認為寒暑假開辦課後留園公幼少，教保員也不足，家長只好選擇較昂貴的準公共化或私立幼兒園讓孩子就讀。對此，教育局回應，寒暑假課後留園開辦率已逐年提升，未來將研議獎勵機制，積極鼓勵幼兒園延長寒暑假的課後留園周數，另持續擴展人力資源。

新北市議員賴秋媚指出，新北市有315所公幼及非營利幼兒園，其中寒假辦理課後留園有232所、占比73.6％，但只有13所辦理超過兩周、占比4％；暑假辦理課後留園者有221所、占比70％，只有22所辦理達八周、占比6.9％。

賴秋媚說，公幼過去給人的印象就是非常難抽，但111學年度五泰林的公幼招生，竟然有部分學校出現缺額情形，但這並非公幼名額已足夠，而是因為大多數的五泰林市民跨區就業居多，在公幼寒暑假課後留園只到下午5時的情況，家長無法趕回接小孩甚至還沒下班，且暑假期間新五泰林區只有5所學校辦理八周的課後留園，家長只好選擇較昂貴的準公共化或私立幼兒園，也讓新北市推動準公共化教保服務的努力大打折扣。

教育局表示，除因工程施作、特殊原因或參加人數未達5人，新北市規定公幼課後留園寒假辦理至少7日，暑假辦理6至8周，並分為半日制、全日制供家長選擇，110學年度寒假扣除春節假期僅11日，辦理2周以上園所數較少。

新北市議員何淑峰則表示，108學年度公幼寒暑期留園教保服務人員缺乏的學校就高達62所、109學年度也有48所，缺額嚴重。新北市雖於2019年成立課後留園人才庫，讓對教保服務有專業及有興趣的人加入，由教育局媒合有需求的學校辦理課後留園，但近3年人才資料庫建檔數分別僅有23人、39人、40人，建檔數不但低於需求數，媒合情形也不佳，認為疫情穩定後，教育局應該積極充實課後留園才資料庫，提升寒暑期公幼課後留園辦理時數以及品質。

教育局說，近2年受疫情影響，各園開辦周數也有影響，考量家長收托需求，未來將研議獎勵機制，積極鼓勵幼兒園延長寒暑假的課後留園周數，另持續擴展人力資源，並與大專院校幼教幼保科系進行人力媒合，因應家長托育需求。

而目前未額滿公幼為偏遠或交通不便地區的幼兒園，考量偏鄉區域在地學生就近入學需求，新北市在偏鄉地區皆設立公共化幼兒園，並為利公共化教保服務資源妥善運用，教育局於每學年度招生結束後皆會評估區域供需量及調查不足額的原因，如連續3年招生不足額的學校將列為輔導對象，將進行調整班別或其他處理。