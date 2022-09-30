阿富汗首都喀布爾發生了一場自殺攻擊事件，襲擊者對一所間教育機構發動，造成19人死亡，阿富汗警方稍早表示：還共有數十人受傷，但沒有人聲稱對這次襲擊負責。

Another day, another suicide attack in a class room in Kabul Afghanistan 💔

19 people have lost their lives while more than 30 are injured. #Kabul pic.twitter.com/VChIpZW2ZR — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) September 30, 2022

據路透社30日報導，這場自殺攻擊爆炸發生地點在阿富汗西部地區，這裡是阿富汗少數民族哈扎拉人（Hazara）的所在地區，而哈扎拉人過去時常淪為激進組織如伊斯蘭國和其他勢力襲擊的目標。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，本次襲擊中仍還有27人受傷，但與稍早宣佈的29人相比，受傷人數略有下降。

Dozens killed in a suicide attack in an educational center in the western part of Kabul city- Dasht-e-Barchi.



The explosion occurred in a packed student classroom who were taking Kankor - university entrance exam- early this morning. #Afghanistan pic.twitter.com/BXCSynxl8Y — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 30, 2022

他說襲擊發生在一所教育機構，是參加入學考試的地方。而阿富汗的星期五學校通常是關閉的。

他說，攻擊平民目標證明了敵人的不人道殘忍和缺乏道德標準，但沒有具體說明他們認為誰是襲擊的幕後黑手。

自2021年8月接管阿富汗以來，塔利班一直強調，在經歷了幾十年的戰爭後，他們正在確保國家的安全，但最近幾個月，一些清真寺和平民區發生了一系列爆炸事件。