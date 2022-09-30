距離11月的九合一選舉僅剩不到2個月的時間，在新北市長選戰部分，民進黨新北市長參選人林佳龍與立委余天三重競選總部，於昨(29日)盛大成立，賴清德副總統也再度來到新北力挺，更提出「支持林佳龍的三個理由」；對此，林佳龍在臉書談到，看到現場超過六千名的熱情鄉親，讓他非常有信心，在年底翻轉新北、重返進步執政。

賴清德提出「支持林佳龍的三個理由」分別是第一，新北在國民黨執政 17 年間，各項媒體評比是逐年退步。為了讓新北持續進步，就要讓有能力解決問題的佳龍上場！第二，蘇貞昌老縣長擔任行政院長以來，不僅國政推動得好、人民也照顧更好，佳龍過去在交通部長任內，也與蘇院長一起完成許多重要建設，「肯定蘇貞昌，就要讓林佳龍高票當選！」第三為，國際局勢複雜、台灣面臨許多挑戰，讓佳龍擔任新北市長，讓地方與中央攜手合作，就是做蔡英文 總統的後盾，讓蔡總統能更有民意基礎，持續帶領台灣走向世界，讓國際社會看見堅韌之島的精神！

林佳龍除了謝謝賴副總統的三大理由推薦，也要深深感謝余天，因為他即便剛歷經離別、身體不適，卻一再要他別擔心，堅持站上台與我們並肩作戰，他相信，疼惜余天的三重鄉親，一定都能感受到這份「為三重打拚、為新北更好」的心意！