國門將在10月13日解封，入境人數將改為每周15萬人次，取消限團令，並將3+4改為0+7。交通部長王國材昨表示，入境旅客每2天要快篩1次，且由導遊領隊有檢查責任，遭質疑與指揮中心作法不同調。指揮官王必勝今解釋，沒有要領隊、導遊檢查，2日快篩1次是因為旅客每天都要外出。

王必勝今澄清，指揮中心沒有要領隊、導遊檢查，都是旅客自主檢查，沒有所謂的不同調。旅客入境需要檢驗1次，若要外出，需有2日內快篩陰性結果。

「我想旅客進來通常都是要外出的，沒有說待在旅館不出來，尤其是旅行團的」，王必勝表示，所以才會2天快篩1次，因為每天都要外出，我想這是同調的。至於邊境解封下一步的鬆綁，我們都有在持續討論中，只是實施日期還沒辦法確認。

外界擔心，0+7上路後，萬一國外旅客確診要如何處理？醫療應變組副組長羅一鈞表示，現行的條件仍是同一標準，確診者需要進行7+7，輕症、中症在最初的7天內可以有1次快篩陰，或是5天內有2次快篩陰，就可以提前解除隔離，這樣的條件未來也會適用於0+7上路後的國外旅客，不一定只有關滿7天的選擇。

對於解除禁團令為何排除陸港澳？王必勝說明，我想指揮中心制定政策時會訂定大方向，有指引在，接下來就由各部會進行相關的調整，例如交通部會就防疫車隊、防疫旅館、旅行團進行指引的指定；外交部則會考量免簽、非免簽問題；陸港澳則是陸委會決定，經過討論再形成決策。陸港澳的部分，待陸委會決定後進行滾動式檢討，有變化再和大家報告。

境外生方面，教育部規劃10月13日起，只要自主防疫期間無症狀、2日內快篩陰，即可外出上課。王必勝表示，有和教育部討論過，原則上尊重教育部的方向，目前還在簽核，尚未定案。待簽核後，指揮中心會回覆教育部，教育部會向學校說明。

今日衛福部長薛瑞元今表示，指揮中心將存在到明年6月底。王必勝表示，指揮中心的成立是行政院宣布，解散也是政院決定，指揮中心退場，除了解散，也有降級開設的可能性，要看幾個狀況，第1個是疫情，包括確診數、中重症；

此外，王必勝進一步表示，第2個要看有無更新、有威脅性的新變異株出現；第3是流感化的程度；第4則是工作的常態化，這樣的條件都達到時，就可以降級開設或解散，時間要視實際狀況而定。