無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今(30)日與台北市長候選人蘇煥智、台南市長候選人許忠信於台大校友會館，一同發起「台灣二次民主運動連線」，並與現場十多位直轄市與縣市議員候選人，共同呼籲年底參與九合一選舉的候選人參與連線，重建台灣民主。鄭寶清說，大家必須站出來對抗這種走民主回頭路的不公、不義政權，蔡政府的倒行逆施及反民主的威權獨裁作為，必須被推翻。

鄭寶清今(30)日在臉書指出，台灣民主化的發展走到今天沉淪墮落的地步，國、民兩大黨的集權、威權及沒收民主的政治作為，就是最大的禍害根源。他說尤其是民進黨完全執政後，逐漸產生小圈子親信決策與派系分贓的領導模式，不僅造成黨內民主正當程序被虛化架空，台灣的民主、人權、自由與法治的憲政價值遭受了嚴重的踐踏與扭曲。

此外，鄭寶清說民進黨政府的黨政領導們為了主導政治的話語權，甚至開始使用政治側翼，包括名嘴、電子媒體主持人、網軍與1450部隊等等，充分運用國家預算及行政資源來打擊政敵或追殺異己，而蔡總統與蘇院長竟然還被爆料曾政治施壓NCC，關說要通過鏡電視的審核大醜聞，等同於用黨政力量控制媒體機器成為政治的御用工具。鄭痛批，長期推動的打破電子媒體壟斷及黨政軍退出媒體經營的民主化成果，幾已完全被斬斷，台灣的政治黑暗期時代已經來臨了，黨國一體的中央集權體制完全借屍還魂，甚至還比國民黨執政時期還要更加變本加厲的禍害民主生機，「難道我們還能夠繼續隱忍下去，默不作聲，讓他們繼續胡作非為搞死台灣嗎？」

鄭寶清強調，大家必須勇者無懼，一起站出來對抗這種走民主回頭路的不公、不義政權，蔡英文政府的倒行逆施及反民主的威權獨裁作為，必須被加以推翻，這次的地方大選更不能被國、民兩黨繼續壟斷台灣的政經資源來禍國殃民，置百姓的痛苦生活於不顧，亂搞媒體壟斷而斷送言論自由與新聞自由的生機！

鄭寶清說，要共同攜手合作，重新點燃深化民主的新火苗，代代相傳，綿延不絕，這就是為什麼他們今天為什麼要發起成立「第二次民主運動連線」的政治初衷，「30多年前我們勇敢站了出來推動台灣的民主化發展與過程，想不到現在我們還要再一次站出來，聲嘶力竭地吶喊爭取第二次民主運動，為我們最寶貴的下一代重建民主更加深化的政治生機！」