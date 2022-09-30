由台船(2208)為海軍承造的新型船塢運輸艦「玉山軍艦」，今天舉行交艦典禮。本次建造案於107年4月13日簽約，108年5月6日開工，110年4月13日命名暨下水，歷經1,631天，今日由總統蔡英文、台船董事長鄭文隆等主持交艦。

「玉山軍艦」(LPD-1401)全長153公尺，船寬23公尺，滿載排水量10,600噸，最大船速21.5節，實測22.1節；台船公司4年多前，接受委託為海軍承造新型船塢運輸艦，該艦完成後，將成為我國海軍重要兩棲作戰艦艇，擔負起南海及外島運輸主力。

鄭文隆指出，「玉山軍艦」設計具有載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、彈藥、物資、及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時，亦可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；若是戰時，因配置有完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立遂行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務並擔任海上機動野戰醫院。台船公司對於能夠承造海軍新型兩棲船塢運輸艦深感榮幸，「玉山軍艦」將成為我國海軍新型兩棲作戰艦艇最新戰力，同時擔負南海及外島運輸主力。

除了「玉山軍艦」外尚有5艘LCM登陸小艇，這5艘小艇是採用5383全鋁合金材質製作而成，有別於傳統平底型而採V型底設計，於滿載時船速高於21節，油耗、船速皆優於海軍的需求規範。LCM主要的功能為戰時登陸搶灘，承平時期則可以支援離島軍需品及民生物資運補，其艇內甲板空間，可裝下悍馬車兩輛或是15噸輪車一輛。五艘中4艘將置於「玉山軍艦」塢槽中，一艘供岸置備用。