查爾斯，梅根和哈利誰要讓步

多名消息人士透露，96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世後，哈利和梅根的態度出現戲劇性的180度大轉彎。

據《第6版》（Page Six）網和《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根夫婦和影視串流平台網飛（Netflix）簽下價值數百萬美元合約，而拍紀錄片也是其中一部分，如今他們已著手製作超過1年。

原本網飛高層希望，能繼「王冠」（The Crown）影集11月9日播出第5季後，在12月推出他們夫妻的紀錄片。然而，如今消息人士透露，他們想要對這各方高度期待的紀錄片做出更多修改。這麼一來，影片要播出可能得延到2023年稍晚。

此外，原本38歲的哈利要在11月由企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）出版的回憶錄，也已延遲到明年發行。許多王室專家說，哈利的父親英王查爾斯除非看到他們新發行的各式書籍和影片，否則暫時不會決定，要不要給他們3歲的兒子亞契，還有1歲的女兒莉莉貝王子和公主頭銜。

據說哈利因為擔心，女王辭世後，他的大爆料式自傳可能不會受到好評，已經決定進行最後一刻的淡化。他和出版社簽下將近4000萬英鎊（近14億台幣）的合約，預計要出3本書。不過，如今他要求，要對自傳做大幅修改。

哈利夫婦和威廉夫婦同現身，觀看民眾給女王的獻花與卡片，並向民眾致意。

消息人士說，僅管梅根夫婦早在女王辭世前，就已展開編輯流程，但如今他們迫不及待，想要刪掉，或甚至淡化許多他們對查爾斯、王后卡蜜拉，新威爾斯親王夫婦威廉和凱特所做的評論。

1位好萊塢消息人士說，目前正在進行許多對話，聽說他們想要把紀錄片系列延後到明年。「不知道節目會不會胎死腹中，還是哈利和梅根只想擱置？」而1名網飛高層消息人士透露，執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）和梅根夫婦有交情，公司很想在12月推出新節目，而他承受了很大的壓力。

目前儘管梅根夫婦在女王的葬禮中排在前面，但他們和王室的關係仍很緊張微妙。雖然哈利在繼位序列中，仍排在第5位，也就是在威廉和他的3名子女之後，但在王室官網上，卻已和聲名狼藉的安德魯王子一同墊底。據說哈利夫婦很擔心，他們已被王室邊緣化。