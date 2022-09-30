查爾斯，梅根和哈利誰要讓步

多名消息人士透露，96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世後，哈利和梅根的態度出現戲劇性的180度大轉彎。

據《第6版》（Page Six）網和《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根夫婦和影視串流平台網飛（Netflix）簽下價值數百萬美元合約，而拍紀錄片也是其中一部分，如今他們已著手製作超過1年。

原本網飛高層希望，能繼「王冠」（The Crown）影集11月9日播出第5季後，在12月推出他們夫妻的紀錄片。然而，如今消息人士透露，他們想要對這各方高度期待的紀錄片做出更多修改。這麼一來，影片要播出可能得延到2023年稍晚。

此外，原本38歲的哈利要在11月由企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）出版的回憶錄，也已延遲到明年發行。許多王室專家說，哈利的父親英王查爾斯除非看到他們新發行的各式書籍和影片，否則暫時不會決定，要不要給他們3歲的兒子亞契，還有1歲的女兒莉莉貝王子和公主頭銜。

據說哈利因為擔心，女王辭世後，他的大爆料式自傳可能不會受到好評，已經決定進行最後一刻的淡化。他和出版社簽下將近4000萬英鎊（近14億台幣）的合約，預計要出3本書。不過，如今他要求，要對自傳做大幅修改。

哈利夫婦和威廉夫婦同現身，觀看民眾給女王的獻花與卡片，並向民眾致意。

消息人士說，僅管梅根夫婦早在女王辭世前，就已展開編輯流程，但如今他們迫不及待，想要刪掉，或甚至淡化許多他們對查爾斯、王后卡蜜拉，新威爾斯親王夫婦威廉和凱特所做的評論。

1位好萊塢消息人士說，目前正在進行許多對話，聽說他們想要把紀錄片系列延後到明年。「不知道節目會不會胎死腹中，還是哈利和梅根只想擱置？」而1名網飛高層消息人士透露，執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）和梅根夫婦有交情，公司很想在12月推出新節目，而他承受了很大的壓力。

目前儘管梅根夫婦在女王的葬禮中排在前面，但他們和王室的關係仍很緊張微妙。雖然哈利在繼位序列中，仍排在第5位，也就是在威廉和他的3名子女之後，但在王室官網上，卻已和聲名狼藉的安德魯王子一同墊底。據說哈利夫婦很擔心，他們已被王室邊緣化。

文章來源：Harry, Meghan desperate to edit Netflix show, memoir after Queen’s death

文章來源：'Conversations are happening... they want to stall': Prince Harry and Meghan Markle 'want to edit their Netflix series due in six weeks to remove barbs at Charles and William and delay its release until next year' following the Queen's death, sources claim

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