台灣最近1部描述台灣女性都會成長劇，意外掀起網路南北台灣女子的城鄉落差話題，網友批評「把台南人當成智障」，認為台灣很小無需戰南北，議題正夯，台南大學親善大使正好獲選今年國慶日禮賓接待人員，要北上總統府投入國慶大典，有學生既期待又緊張，盼「將南部親切熱情帶到北部」。

台灣上映1部描述台南女子到台北生活、工作的影集，出現許多對台南刻板情節對話，將台南市永康區拍成有魚塭的鄉下，甚至將台南女子的醜妝形容成「金童玉女妝」，但網友認為像極火化紙人版的金童玉女，怒轟「把台南人當智障」。

影集立即在網路掀起南、北台灣女子差異熱門話題，不少網友卻認為台灣已是一日生活圈，不需要戰南、北，正巧台南大學的親善大使團獲邀參加國慶典禮的禮賓接待，團員興奮準備北上總統府，展現南部大學生的特色。

南大親善大使團有14年歷史，去年參加國慶接待人員見習團隊，得知往年的國慶大典，從未有南台灣大學擔任接待人員，團員訂下今年參與目標，今年國慶接待人員挑選北、中、南共3所學校，南大脫穎而出，成為首所獲選國慶禮賓接待的南台灣大學。

南大親善大使21名團員（6男、15女）獲知消息，既期待又緊張，指導老師劉碧鈴表示，團員首次參加國慶大典，將加強遭遇地震、陳抗等意外事件發生的即刻反應。

對網路掀起南北台灣女子差異，長期住在台南的南大同學曾予宣認為，這齣戲應是戲劇效果，實際上南北並無如此大的差異。在國慶禮賓的集訓中，也跟北部及中部學校一起受訓，大家都一樣沒有差別，希望藉擔任禮賓人員，把南部的親切、熱情帶到國慶大典。