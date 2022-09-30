科技業開缺，北市今年唯一場「科技就業博覽會」將於明日上午10時30分至下午4時在台北市政府1樓中庭登場，勞動局表示，將有48家企業提供1776個工作機會，包含年薪120萬、最高月薪8萬、平均月薪40萬的職缺。

勞動局長高寶華表示，本次徵才規模從科技園區擴大為全市科技業，月薪類全數職缺最低3萬起跳，起薪達4萬以上職缺占總體4成5，徵才企業除了招募初階、技術職缺外，更釋出管理職缺，讓轉職者有發展職能及加薪機會。

高寶華說明，學經歷要求上，除大專以上學歷，也有入行門檻相對較低的高中職基層技術員、品檢員，「無經驗可」職缺更高達7成，應屆畢業生和跨業求職者可把握機會至現場面試。

就服處表示，求才行業以「製造業」為首釋出1304個工作機會，第二大為「出版影音及資通訊業」開出398個工作機會，逾7成職缺集中於「技術／維修／操作」、「品管／製造／環衛」及「資訊／軟體／系統」等類別，業務銷售、行銷企劃或物流運輸等非技術性職缺，則有上百個工作機會。

就服處說明，企業徵才數前三大為欣興電子、群浤科技和南亞電路板，均開出百位以上就業機會，薪資排名第1名為出版影音及資通訊業的天堂遊戲Tech lead開出年薪120萬職缺，而遠傳電信、哇寶國際資訊及華電聯網等資訊系統類職缺，也開出最高月薪8萬職缺。

就服處補充，現場免費提供3到6歲臨托等服務，方便各世代求職者安心求職，求職者可先至「台北就業大補帖」線上報名送出履歷，活動當天即可直接面試，活動詳情及職缺資訊請上「台北就業大補帖」查詢，也可電洽就業服務專線02-23085231或台北人力銀行專線02-23380277、1999分機58988洽詢。