台灣安全衛生協會竹南鎮職訓場，專門協助廠商訓練員工高空作業、起重設備等專業作業人員，近日引進全新高空工作車訓練項目，苗栗縣長徐耀昌30日前往訓練場參觀課程內容，感謝協會投入資源為訓練縣內專業操作人員，以及促進職業安全貢獻良多。今後，凡是廠商需要行道樹修剪、廣告招牌裝設、電力及電信設備檢修裝備等所需專門作業人員，都可藉重訓練場協助培育。
台灣安全衛生協會創立自2005年，以減低職業災害及培育專業人才為目的，目前在台中、新竹及苗栗設有職訓場，針對堆高機、移動及固定式起重機作專業訓練，並可以就地接受職業證照考試。
去年7月，勞動部為保障高空工作車操作人員的工作安全，修正職業安全衛生教育訓練規則，規定高空工作車操作人員應接受作業安全衛生教育訓練16個小時，並自今年7月7日起上路，設在竹南鎮的苗栗職訓場配合政策推行，引進兩款高空工作車，來專門訓練高空作業人員。
安衛協會指出，高空工作車的應用範圍相當廣，包括最常見的行道樹修剪、廣告招牌裝設、電力與電信作業、倉儲運輸、建築土木及相關高空作業等，都會運用高空工作車，目前國內相關操作人員約有1萬5千人左右，職訓場可以提供提升專業能力。
苗栗縣長徐耀昌30日前往竹南鎮苗栗訓練場參觀新高空工作車訓練演練，並實際體高空工作車昇高作業。徐耀昌表示，自己家裡早年就是經營貨運行，所以他從少年時，就會操作堆高機，也是勞工出身，他非常肯定安全衛生協會全力協助勞工朋友增加專業技能，以及提升職業安全的訓練，讓縣內勞工們能擁有更安全、便利的訓練環境。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。