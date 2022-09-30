苗栗縣長徐耀昌親自登上高空工作車體驗高空作業。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌30日上午前往竹南鎮台灣安全衛生協會苗栗職訓場參觀高空工作車訓練課程。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌坐上起重機模擬器體驗操作過程。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌30日上午前往竹南鎮台灣安全衛生協會苗栗職訓場參觀高空工作車訓練課程。（謝明俊攝）

台灣安全衛生協會竹南鎮職訓場，專門協助廠商訓練員工高空作業、起重設備等專業作業人員，近日引進全新高空工作車訓練項目，苗栗縣長徐耀昌30日前往訓練場參觀課程內容，感謝協會投入資源為訓練縣內專業操作人員，以及促進職業安全貢獻良多。今後，凡是廠商需要行道樹修剪、廣告招牌裝設、電力及電信設備檢修裝備等所需專門作業人員，都可藉重訓練場協助培育。

台灣安全衛生協會創立自2005年，以減低職業災害及培育專業人才為目的，目前在台中、新竹及苗栗設有職訓場，針對堆高機、移動及固定式起重機作專業訓練，並可以就地接受職業證照考試。

去年7月，勞動部為保障高空工作車操作人員的工作安全，修正職業安全衛生教育訓練規則，規定高空工作車操作人員應接受作業安全衛生教育訓練16個小時，並自今年7月7日起上路，設在竹南鎮的苗栗職訓場配合政策推行，引進兩款高空工作車，來專門訓練高空作業人員。

安衛協會指出，高空工作車的應用範圍相當廣，包括最常見的行道樹修剪、廣告招牌裝設、電力與電信作業、倉儲運輸、建築土木及相關高空作業等，都會運用高空工作車，目前國內相關操作人員約有1萬5千人左右，職訓場可以提供提升專業能力。

苗栗縣長徐耀昌30日前往竹南鎮苗栗訓練場參觀新高空工作車訓練演練，並實際體高空工作車昇高作業。徐耀昌表示，自己家裡早年就是經營貨運行，所以他從少年時，就會操作堆高機，也是勞工出身，他非常肯定安全衛生協會全力協助勞工朋友增加專業技能，以及提升職業安全的訓練，讓縣內勞工們能擁有更安全、便利的訓練環境。