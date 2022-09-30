義守大學師生經常前往榮民之家見習與宣導衛教等關懷活動，將課堂所學實際運用在老人身上。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

台灣將在2025年邁入超高齡社會，全國少數擁有醫學院的綜合型大學義守大學，積極鏈結教學和醫療資源，帶領學生深入社區從事醫療與衛教服務，近期更與高市岡山榮民之家簽署合作意向書，創造銀髮族新動能與機會。

義守大學透過「青銀共享、翻轉在地老社區」USR計畫，編織社區資源協力網，推動整合性教學與研究動能，校長陳振遠表示，無論在任何工作崗位上，都將大學社會責任實踐奉為職志，引導大學以人為本，從在地需求出發，以人文關懷與協助解決區域問題，善盡社會責任。

陳振遠指出，面對少子女化與人口老化，健康醫學和智慧科技是國際趨勢，未來人才需具備跨領域、綜整專業知識的能力，義守大學10個學院跨域整合，早在2018年就已全面展開。

尤其面對未來趨勢，從教育的角度出發，義大工學院學生學習將智慧樂齡導入民生產品和都市設計，醫學院學生拋開世代隔閡，從青銀互動中體驗高齡醫療與長照，各領域學子從中理解高齡社會面臨的問題，進而發揮所學找出翻轉的機會。

岡山榮民之家主任詹光宇說，義守大學為科技、人文、醫學的綜合大學，日後雙方交流合作開創青銀共學，提升銀髮健康醫療、智能照護的好契機，義大年輕學子進入榮家注入青春活泉，貼近長者需求，創造共榮共好的永續願景。

義守大學表示，校方透過瞭解在地需求，提供學術和研究的專業支援，讓學生從現場實踐社會責任；學校則從現況調整課程內容，以培育潮流所需之人才，共創學生、學校與在地社區機構的三贏。