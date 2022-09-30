為紓緩市區停車問題，迎接更多旅客造訪，雲林縣府虎尾鎮中心斥資6.33億建置虎尾公安立體停車場。縣長張麗善今(30日)在臉書分享，停車場進度超前，也榮獲金質獎肯定，證明我們做事不只效率高，品質也很棒。

張麗善談到，這同時是一座內外兼具的建築，考量地處鬧區、與古蹟為鄰，所以不只設計別出心裁，更格外重視施工安全，以靜壓式鋼板樁工法，搭配每周一次的頻率進行監測，掌握工程對周圍振動影響，如此嚴謹的態度，也讓本工程獲得金質獎肯定，最重要的是，截至昨天，原預計工程達成率為11.31%，但實際達成11.72%！

張麗善昨(29日)偕同陳俊龍議員、王鈺齊議員、黃美瑤議員、蔡明水議員，與虎尾鎮丁學忠鎮長、代表會林嘉弘主席，代表、里長等人視察工程進度，衷心期盼竣工後的虎尾公安立體停車場，能在觀光休閒與商機（一、二樓為商場喔！）結合下能碰出什麼火花，為虎尾帶來什麼程度質變。她也特別感謝中央資源挹注，以及議員們的支持（本案縣府自籌金額高達5.13億元），讓本案得以順利推行。