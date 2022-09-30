裕日車(2227)周五宣布全新2022年式NISSAN ALTIMA正式上市，儘管受晶片、原物料短缺，以及新車進口成本上漲等因素影響，裕日車仍積極向原廠爭取較預售價優惠1萬元，正式上市建議售價(含舊換新)128.9萬元，並延續2萬元配件金，早鳥優惠自9月30日起至10月31日止。

全新2022年式NISSAN ALTIMA全面進化「ProPILOT智行安全系統」，實現LEVEL 2半自動輔助駕駛功能，並搭載「RR-AEB後方緊急煞車系統」，大幅升級行車智行安全配備，搭配兼具爆發力與耐力的可變壓縮比2.0升VC-Turbo引擎，外觀更推出與GT-R 50周年限定車款相同顏色的「極光藍」全新配色，展現獨特迷人魅力。

全新2022年式NISSAN ALTIMA正式上市，預售一個月首批到港128台即熱銷搶購一空。受全球新冠肺炎疫情和車用晶片短缺，今年NISSAN美國工廠持續調整產能，預估2022年度僅能供車380台，裕日車將持續爭取更多配額。

為感謝消費者支持與肯定，儘管受全球缺料及新車進口成本上漲等因素影響，裕日車仍積極向原廠爭取較預售價優惠1萬元，正式上市建議售價(含舊換新)128.9萬元。

全新2022年式NISSAN ALTIMA以時尚外觀與豐富配備深獲消費者肯定，結合NISSAN品牌理念「技術日產、智行未來」，搭載兼具爆發力與耐力的可變壓縮比2.0升VC-Turbo引擎，全面進化「ProPILOT智行安全系統」及「RR-AEB後方緊急煞車系統」。「ProPILOT智行安全系統」，一鍵開啟操作，融合「ICC智慧型全速域定速控制系統」、「TJP交通擁堵輔助系統」與「LKA車道維持輔助系統」三大日產智行科技，實現LEVEL 2半自動輔助駕駛。此外，NISSAN品牌亦首次搭載「RR-AEB後方緊急煞車系統」，於倒車時會先以警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車，有效減少倒車時的追撞與行人碰撞事故。