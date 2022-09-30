2022年國際自由車環台公路大賽將於10月2日至6日舉行，今年賽事仍登錄為國際自由車總會(UCI) 2.1級頂尖賽事，來自全球26個國家15支隊伍共計122位菁英選手來台拚輸贏，其中除了國家代表隊之外，多數隊伍均為UCI Continental洲際職業車隊，將在為期五站的賽道中角逐各項冠軍衫與單站冠軍！

今年除了總成績冠軍(黃衫)、登山王(圓點衫)、衝刺王(綠衫)、亞洲總成績冠軍(藍衫)外，為了讓比賽增添可看度，新增每站最具競賽挑戰勇氣表現的「敢鬥賞(白衫)」，獎勵默默為車隊付出的菁英好手！該獎項勢必為各路人馬爭取獎項之一。而台灣則由老幹新枝組成中華國家代表隊，由老將馮俊凱跟盧紹軒帶領年輕小將杜志濠等人出賽，也象徵國家隊生力軍輩出，新世代好手將全力為台灣奮戰。

今年將舉辦五站賽事，路線將由北向南移首先由臺北市揭開序幕；臺北市站的繞圈賽則由市政府出發直行，並繞行景福門後折返，每圈約10.4公里，今年將繞行8圈，共計83.2公里，各國衝刺好手將在臺北市站大身拳腳、上演超高強度精彩演出。

第二站為桃園市站，賽段前半段超過60%於快速公路上的長距離巡航路線，讓各國車手將在61、66快速公路上大展身手，並將繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山，共計120.59公里；第三站則是橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市三縣市的浪漫台三線站，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約156.5公里，沿途會有衝刺點與登山點，有望成為今年兵家必爭之關鍵地。

第四站高雄市站，將從愛河畔旁的二二八和平公園出發，沿途會通過宗教文化景點佛陀紀念館、旗山、緊接著通行美濃，及猶如「月世界」般的惡地地形田寮後，再從岡山、楠梓、左營切回起點二二八和平公園，該站長達155.6公里。第五站移師至屏東縣站，賽段將在大鵬灣內舉辦繞圈賽，將從大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里，將繞行12.5圈總計為149.83公里。而2022年環台賽總體距離將超越665公里。

今年中華代表隊，將由「自由車一哥」馮俊凱與盧紹軒兩位老將與新生代好手杜志濠等人代表中華隊出賽，期盼能發揮地主優勢挑戰單站冠軍，並為台灣留下冠軍衫。教育部體育署林騰蛟代理署長也特別出席記者會，為中華隊授旗，由王聖慜領隊接下代表隊旗，並誓師全隊將亞洲藍洲續留台灣。