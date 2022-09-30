台北市長參選人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信今天發起「台灣二次民主運動連線」，正式成立「台灣二次民主運動連線」。（鄭寶清競選辦公室提供）

台北市長參選人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信今天發起「台灣二次民主運動連線」，正式成立「台灣二次民主運動連線」。（鄭寶清競選辦公室提供）

台北市長參選人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信今天發起「台灣二次民主運動連線」，現場十多位直轄市與縣市議員參選人也一起擔任共同發起人，於台北市台大校友會館4樓正式成立「台灣二次民主運動連線」，號召「拒絕沉淪、再造台灣」，呼籲年底參與九合一選舉參選人共同參與連線，重建台灣民主。

鄭寶清表示，台灣民主化的發展走到今天沈淪墮落的地步，國、民兩大黨的集權、威權及沒收民主的政治作為，就是最大的禍害根源，尤其是民進黨完全執政後逐漸產生小圈子親信決策與派系分贓的領導模式，不僅造成黨內民主正當程序被虛化架空，台灣的民主、人權、自由與法治的憲政價值遭受了嚴重的踐踏與扭曲。

鄭寶清又說，再加上民進黨政府的黨政領導們為了主導政治的話語權，甚至開始使用政治側翼，包括名嘴、電子媒體主持人、網軍與1450部隊等等，充分運用國家預算及行政資源來打擊政敵或追殺異己，而蔡總統與行政院長蘇貞昌竟然還被爆料曾政治施壓NCC關說要通過鏡電視的審核大醜聞，等同於用黨政力量控制媒體機器成為政治的御用工具。

鄭寶清說，我們所長期推動的打破電子媒體壟斷及黨政軍退出媒體經營的民主化成果幾已完全被斬斷，台灣的政治黑暗期時代已經來臨了，黨國一體的中央集權體制完全借屍還魂，甚至還比國民黨執政時期還要更加變本加厲的禍害民主生機，難道我們還能夠繼續隱忍下去，默不作聲，讓他們繼續胡作非為搞死台灣嗎？

鄭寶清提及，我們必須勇者無懼一起站出來對抗這種走民主回頭路的不公、不義政權，蔡英文政府的倒行逆施及反民主的威權獨裁作為必須被加以推翻，這次的地方大選更不能被國、民兩黨繼續壟斷台灣的政經資源來禍國殃民，置百姓的痛苦生活於不顧，亂搞媒體壟斷而斷送言論自由與新聞自由的生機！

鄭寶清呼籲，更要共同攜手合作，重新點燃深化民主的新火苗，代代相傳，綿延不絕，這就是為什麼今天為什麼要發起成力「第二次民主運動連線」的政治初衷，30多年前我們勇敢站了出來推動台灣的民主化發展與過程，想不到現在我們還要再一次站出來聲嘶力竭地吶喊爭取第二次民主運動，為我們最寶貴的下一代重建民主更加深化的政治生機！