台中市議員曾朝榮30日質詢時表示，環保局空汙基金取之於民要用之於民，目前雲林縣、新北市、高雄市等地區都有提供里長電動車補助使用方案，為何台中市沒有？建議盧市府提供電動機車給全市里長，不僅體恤里長辛勞，還能宣導環保概念。市長盧秀燕表示，會綜合考量評估。

曾朝榮說，里長穿梭在大街小巷服務里民非常辛苦，補助電動機車除可以讓里長服務更為迅速外，更能落實淨零碳排與科技城市的指標，且雲林縣、新北市、高雄市等地區都有提供里長電動車補助使用方案，為何台中市盧政府不行？

曾朝榮指出，台中市南區、西屯區、大里區、烏日區、大雅區、神岡區及和平區均有提供電動車予里長使用，難道這是盧市長一國兩制的精神嗎？期盼盧市要重視基層民意與體恤基層。議員鄭功進議員也認為市府若能配電動機車給里長是帶頭做環保。

市長盧秀燕表示，下屆里長事務費將提高到每月5萬元，至於是否配發電動機車給里長，會再綜合評估考量。

民政局表示，市府相當了解基層里長、里幹事的辛苦，尤其防疫期間，除區里業務，還有防疫相關事務；但里長、鄰長、里幹事相關補助支出都有法規依據，公務員很多支給均需按照法規，市府會持續努力向中央請示與爭取。

民政局長吳世瑋表示，很感謝各地里長的付出，但法規事項仍要遵守。關於電動機車補助，內政部先前已公布，里長一個月事務補助費4萬5000元，下一屆會提高到5萬元，費用已包括交通費，民政局會後續向中央請示並研議。

民政局補充說明，另依照內政部111年3月18日函釋，不得另行編列預算補助或購贈機車予村（里）長，對於南區、西屯區、大里區、烏日區、大雅區、神岡區及和平區均未提供電動車予里長使用。