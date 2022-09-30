蘆洲地小人稠，大型戶外運動場地非常難找，因此蘆洲區公所配合蘆洲公園計畫範圍土地的取得，在公所對面的場地建立了簡易籃球場地，不過為了讓運動者使用起來更加舒適，特別爭取經費將籃球場改建為風雨球場，今(30)日正式舉辦啟用儀式，新北市民政局長柯慶忠以及在地議員皆出席祝賀。

柯慶忠表示，蘆洲公園風雨球場興建預算約1689萬元，在地方議員以及各界的大力支持下成功落成，中央補助500萬元，另外新北市議員李翁月娥也透過議員配合款補助200萬元，未來不僅在這裡打球不會受到風雨干擾，也很適合舉辦類似小型音樂會的活動。

蘆洲區長莊茂坤表示，在市府團隊、議員的通力合作向中央爭取補助下，將蘆洲公園籃球場之球場面積擴建為668平方公尺休閒標準的籃球場，鋼構且高而半透明薄膜屋頂、足夠的照明設施，提供運動安全性，鮮亮球場配色及在地意象鷺鷥點綴，兼具在地特色與實用，讓熱愛打球的市民朋友能盡情揮灑汗水，無懼太陽雨水。

本球場在9月9日國民體育日開放民眾試打，民眾回饋場地舒適，夜間照明足夠，將先前設施改進許多，另有建議進出門下方空隙過大已改善，週邊矮牆設置防撞條避免衝撞受傷，這部分亦列入改善中。

為提供民眾更好運動環境，市府不斷努力，自2019年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，截至2022年9月已設置40處運動聚點，建設在地運動新地標，新北將會繼續建設更多元的運動場館，打造健康城市，希望大家都多運動常保健康。