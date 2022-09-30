年薪千萬的蘋果高階主管、採購部門副總裁布萊文斯（Tony Blevins）遭到公司開除，因為他接受網紅訪問，回答職業內容為何時，竟稱「我擁有豪車，打高爾夫球、愛撫大胸部的女人，但周末和重大假日都不用上班」此言讓蘋果執行長庫克（Tim Cook）憤怒，更遭到數百名員工投訴，布萊文斯最後也丟了工作。

綜合外媒報導，布萊文斯是蘋果決策圈的重要人物，更是少數能直接與庫克對話的高階主管，沒想到他參加車展活動，接受網紅Daniel Mac訪問工作內容為何時，竟引用經典電影亞瑟中的台詞，並加以改編成「我擁有豪車，打高爾夫球、愛撫大胸部的女人，但周末和重大假日都不用上班」短短25秒的影片在網路上瘋傳。

消息傳回蘋果內部，引起員工們與合作夥伴熱烈討論，甚至有不少人向公司投訴布萊文斯的行動有性別歧視的疑慮，要求公司進行處置，經過調查後，布萊文斯遭到開除，他也公開致歉，「誠摯地向任何因為我錯誤的幽默，而感到冒犯的人道歉。」

布萊文斯主要負責採購業務，過去多次幫助蘋果取得關鍵零組件，並協助蘋果降低供應鏈成本壓力，前陣子甚至才剛完成與供應商的談判，成功降低採購成本，是蘋果決策圈重要人物。