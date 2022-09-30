新北市立圖書館推出一系列銀髮族身心活化課程。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館推出一系列銀髮族身心活化課程。（新北市立圖書館提供）

重陽節將至，為讓長者開心迎接銀髮生活，新北市立圖書館從10月起推出一系列銀髮長者專屬的身心活化課程，包括三重黑膠主題館特別邀請知名聲樂家，分享黑膠故事與經典老歌；平溪分館則帶長者閱讀繪本，引導阿公阿嬤分享自己的生命故事，再DIY創作「家鄉故事書」。

三重黑膠主題館南區分館自10月3日起至10月17日止每周一上午為阿公阿嬤量身打造不老黑膠講唱會，邀銀髮長者欣賞復古黑膠，來趟音樂的時空旅行，還有知名聲樂家的經典老歌教唱，帶爺奶重溫舊時光。

全台「最老」的平溪分館，為了陪老人家過重陽節，特別邀獨居長者到圖書館聽故事、喝下午茶、上才藝班，透過繪本故事引導長者敘述過去的記憶，再創作記憶中最難忘的家鄉地景書。

淡水分館則推出一系列樂齡輔助療法課程，包括「妝呼水水」熟齡美妝課程、食安專家譚敦慈「養生生活好健康」、「和諧粉彩-畫指人生」手指繪畫教學及園藝療癒師黃盛璘帶大家走進園藝治療的世界等。

汐止分館11月27日將和汐止國泰醫院失智照護中心合作，推出「憶路相伴」銀髮爺奶健走活動，邀請社區居民帶著家中的長輩一起參與，同時教大家認識失智症，鼓勵長者多運動，多動腦，多學習新東西，刺激神經細胞，預防失智症。

新北市圖表示，以上活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。