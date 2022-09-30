4名越南籍失聯移工為躲避查緝，還以棉被當窗簾，想藉此開趴時有起到隔音作用。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

4人將門牌拆下，還辯稱是「門牌被風吹掉的！」，此回答讓專勤隊員們哭笑不得。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偕同台東縣專勤隊合作，28日於高雄多地查獲28名外籍失聯移工，10名非法雇主，另外還有1越南籍男子逾期滯留遭查獲。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偕同台東縣專勤隊合作，28日於高雄多地查獲28名外籍失聯移工，10名非法雇主，另外還有1越南籍男子逾期滯留遭查獲。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄有4名外籍失聯移工多日徹夜開趴擾民，遭周邊鄰居檢舉。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊9月中旬獲報追查下，發現4人為了避免查緝，還將棉被做成窗簾隔音、拆掉住處門牌等，想化身「幽靈移工」，不料不尋常的模樣反而欲蓋彌彰。日前專勤隊員配合擴大追查專案，凌晨攻堅將開趴4人逮捕；另外在多地查獲失聯移工共25人、非法雇主10人，全案依入出國及移民法及就業服務法查辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲多筆檢舉，偕與台東縣專勤隊合作，總共動員近40名隊員，28日凌晨、午間分別前往大寮區、前鎮區、仁武區、楠梓區的工地與民宅，查獲越南籍23男2女，印尼籍1男2女，共28名外籍失聯移工，另外還有1越南籍男子逾期滯留遭查獲。

當專勤隊員前往大寮區濃公路一棟透天分租民宅查緝時，驚見4名全身多處刺青的越南籍男失聯移工，當專勤隊員進屋時，4人還渾然不知，酒酣耳熱時遭到查緝。

據了解，4人為了逃避查緝，平日都減少開燈，並用棉被掛在窗邊當成「窗簾」，藉此當成隔音使用，但仍無法降低每日飲酒開趴的聲音遭鄰居檢舉；此外還將透天厝的門牌拆除，反而欲蓋彌彰，讓到此處的隊員們一下子就認出，隊員近屋看見被拆的門牌詢問時，移工們還辯稱是「門牌被風吹掉的！」，此回答讓隊員們哭笑不得。

此外，專勤隊在擴大專案中，共3處民宅內查獲15人、工地查獲14人，失聯移工中失聯期間最短為23天，最長約3年。全案依違反入出國及移民法移送法辦；非法雇主33歲李姓男子等10人則依違反就業服務法送辦。

高雄市專勤隊長趙志成表示，呼籲不要貪圖一時便利，心存僥倖聘雇來路不明的外來人口非法工作，遭查將依就業服務法最高可處罰鍰新台幣75萬元，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰金。